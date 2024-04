Kersentelers vrezen voor oogst door verbod op bestrijdingsmiddelen: maar is dat terecht?

Oplossing voor heel Europa nodig

Aan de andere kant is ook hij wel kritisch op het besluit van het ministerie. De middelen zijn alleen in Nederland verboden, dus snapt hij de zorgen van Nederlandse telers ook wel. "In bijvoorbeeld België en Duitslang mag het gewoon nog. En dan worden ze gewoon uit het buitenland hier naartoe gehaald. Dus je zou dit eigenlijk in Europees verband af moeten spreken."

De zorgen van veel andere telers waren in Den Haag niet aan dovemansoren gericht. De BBB diende een motie in om de twee bestrijdingsmiddelen voor dit jaar toch weer toe te staan. En werd met een ruime meerderheid van PVV, VVD, NSC, CDA, ChristenUnie, SGP, FvD en JA21 gesteund.

Demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liet hierop weten dat de zorgen uit de politiek en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) begrepen en te kijken of er toch nog een oplossing te vinden is.

Kersentelers hebben hoop door motie Tweede Kamer

Dat de bestrijdingsmiddelen wellicht toch weer gebruikt morgen worden, zorgt voor een hoop opluchting bij kersen- en andere fruittelers in West-Friesland. "We wachten de definitieve beslissing af", stelt een kersenteler uit Wognum. "Maar we hopen dat het goed komt en we het middel ook dit jaar met goedkeuring kunnen gebruiken voor de bestrijding."

"Het betekent veel voor ons dat we het middel Tracer wellicht toch mogen blijven gebruiken", stelt Marjori van Fruitbedrijf Snoeck uit Schellinkhout.."Daarom voelt dit als een enorme opluchting."

De fruitteler uit gemeente Drechterland gebruikt het biologische bestrijdingsmiddel als extra wapen tegen de piepkleine vliegjes, naast de speciale netten die om de kersenbomen worden gedrapeerd. De grootte van een gat in dit gaas is niet meer dan een vierkante millimeter. "Je hebt die combinatie nodig om het onder controle te houden", licht Snoeck toe.