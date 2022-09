Een jaar zonder Deen voor kersenteler Erik: "Het was toch mijn grootste klant"

Het is een jaar geleden dat de Deen zijn eerste winkels sloot, nadat het bedrijf was verkocht aan drie andere supermarktketens. Maar wat is er na een jaar nog over van de herinneringen aan dit West-Friese bedrijf? Leeft het gevoel van de Deen nog voort? NH Nieuws kijkt komende week elke dag terug naar de verdwenen supermarkt. Verslaggever Maurice Blaauw spreekt vandaag met kersenteler Erik Appelman uit Wognum, hij verkocht jarenlang zijn kersen aan de Deen.

Toch heeft de teler vorig jaar nog de Albert Heijn 'nee' verkocht. "Ik had nog allemaal lege verpakkingen, met daarop de Deen-bedrukking. Ik vond het niet duurzaam om die alsnog weg te gooien. De Albert Heijn begreep dit wel", lacht Erik. Uiteindelijk zijn al die verpakkingen opgegaan en lagen er zelfs kersen met neutrale verpakkingen in de schappen bij de Deen.

Erik schrok wel toen hij vorig jaar het nieuws hoorde dat de Deen ermee zou gaan stoppen. "Het was toch mijn grootste klant", vertelt Erik. Toch vallen de zorgen nog mee. "Ik was vorig jaar al door Albert Heijn benadert om mijn kersen aan hen te verkopen."

Dit jaar moest de teler voor zijn product een andere klant vinden. "Kersen zijn zachtfruit en dat is op dit moment erg populair", vertelt Erik. Die populariteit zorgde ervoor dat hij benaderd werd door zowel de DekaMarkt als de Albert Heijn.

"Ik ben met beide in gesprek gegaan en dat verliep zeer prettig. Het was mij om het even, maar uiteindelijk heb ik voor de DekaMarkt gekozen", aldus Erik. Dat de producten iets meer in de streek blijven waar ze geteeld zijn, is misschien ook de reden waarom het dubbeltje in het voordeel van die supermarkt is gevallen. "Al zijn mijn kersen uiteindelijk ook in Zuid-Holland verkocht, hoor", lacht Erik.

Volgens de teler weten de supermarkten precies wat ze moeten bieden voor het fruit. "Het is niet zo dat de ene meer biedt dan de andere, ook de Deen betaalde net zoveel", weet Erik.

En ondanks dat Erik het fijn vindt dat zijn producten in de streek verkocht worden, mist hij de Deen niet. "De samenwerking was fijn, maar dat is nu ook", aldus Erik. Hij voegt er nog aan toe dat de inkoper van de Deen een bekende uit zijn jeugd was. "Ik vond het altijd leuk en gezellig als hij even langskwam, misschien mis ik dat dan weer wel."