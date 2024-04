Metaalbranche staakt voor betere cao: "We zijn teleurgesteld en boos"

In totaal hebben drie vakbonden de handen ineen geslagen voor deze staking. Jan Wit van FNV Metaal Noord-Holland. is erg tevreden met de opkomst. "Ik denk dat we de verwachting te boven zijn gegaan, want we verwachtten maximaal 200 man."

De medewerkers zijn volgens Wit met name loodgieters en elektriciens afkomstig van kleine en grote bedrijven in Noord-Holland. "Deze mensen zijn vanmorgen niet naar hun werk gegaan, want zij willen een goede cao bereiken", legt hij uit.

Teleurgesteld en boos

Er is vier keer onderhandeld met de werkgevers, maar dat was volgens Wit 'jammer genoeg zonder goed resultaat'. "Daarom zijn wij nu in actie gekomen en wij zijn zeer teleurgesteld in de werkgevers. Want ze zeggen de hele tijd dat ze een tekort aan vakmensen hebben en ze willen belonen, maar de mensen zijn boos en teleurgesteld, want het loonbod is te laag."

Het werk wordt als protestactie 24 uur neergelegd. Hiermee proberen de stakers hun werknemers in de portemonnee te raken. Wit: "Dan kan er op dit moment geen omzet worden gemaakt. De meeste mensen vinden staken niet leuk, want ze zijn loyaal aan hun bedrijf. Maar op een gegeven moment moet je wel een punt maken. Als je onderhandelt en je kunt geen actie voeren, dan wordt onderhandelen bedelen. En deze mensen willen niet bedelen, maar goed beloond worden."

Belediging naar werkgevers

Volgens staker en voorman elektrotechniek Arjan Haasnoot doen werkgevers een zwak bod en vertragen ze de onderhandelingen en komen niet met tegenvoorstellen. "De eis van 10 procent is echt het minimale wat we binnen moeten halen. Werkgevers bieden maar 5 procent, dus dat is veel te laag."

Haasnoot: "Het is een grote belediging naar werknemers toe. Maar ondertussen roepen ze dingen als: 'vraag iedereen te komen werken in de branche, we hebben jullie zo hard nodig'. Maar als het op geld en arbeidsvoorwaarden aankomt, geven de werkgevers niet thuis."