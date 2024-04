Voorjaarskou zit opening zwembadseizoen in de weg

Maandenlang werkte een groep trouwe vrijwilligers hard om op tijd klaar te zijn voor de opening van het zwembad in Midwoud. Maar helaas, de weergoden werken niet mee. Met een nachttemperatuur gevaarlijk dichtbij het nulpunt, zit er voor het zwembad weinig anders op dan de opening een weekje uit te stellen. "Er is niet tegen op te stoken om het badwater met deze temperaturen (vooral in de nacht) op temperatuur te krijgen", zegt het zwembad op de eigen Facebook-pagina.

"We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in verduurzaming en warmen het bad op met een warmtepomp met stroom van onze zonnepanelen. De laatste graden worden altijd nog met gas bijgestookt. Met deze temperaturen is er echter heel veel gas nodig om het water warm genoeg te krijgen. Om dit enigszins rendabel te maken is er eigenlijk een minimumtemperatuur van 15 graden overdag nodig."

Weinig bezoekers

Ook zwembad De Spetter in Abbekerk stelt de opening een week uit. "Het opwarmen van het bad kost veel extra geld en we denken dat er weinig bezoekers komen zwemmen als het buiten nog zo koud is."

De opening in zowel Midwoud als Abbekerk staat nu gepland voor zondag 5 mei, als de jeugd in Midwoud stuivertjes kan duiken en ook in Abbekerk zijn er feestelijk activiteiten. Voor De Weid in Andijk is het seizoen woensdag wél van start gegaan. Daar zijn de eerste waterratten al gesignaleerd.

