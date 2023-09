Gesloten buitenzwembad toch weer open door verrassend warme weer

Na een paar regenachtige, frisse weken is de zomer plotseling weer helemaal terug. Verrassend, ook voor de mensen van buitenzwembad De Wijzend in Zwaag. Officieel was afgelopen zondag de laatste dag dat het buitenbad geopend was. Maar vanwege het heerlijke weer besloot het zwembad zijn deuren vandaag nog een laatste keer te openen. "We hopen dat we het zo nog een beetje goed kunnen maken voor de mensen", zegt Tiffany McClymont, teamleider bij De Wijzend.

Het seizoen van zwembad De Wijzend in Zwaag werd afgelopen zondag officieel afgesloten met de jaarlijkse hondenplons. "We hebben het water weer heel goed schoongemaakt, dus iedereen kan prima komen zwemmen", zegt teamleider Tiffany McClymont.

Via de Facebook-pagina van De Wijzend werd er massaal gereageerd op een bericht over de heropening. "Normaal gesproken hebben we zo’n vier likes op een bericht, nu waren het er meer dan honderd", lacht McClymont. "We wisten hierdoor niet goed wat we konden verwachten, hoeveel mensen er kwamen."

McClymont: "De zomer is niet zo goed voor ons geweest in vergelijking met andere jaren." Alleen in juni was het mooi weer. "De andere zomermaanden lag er soms maar één iemand in het zwembad'', zegt ze. De Wijzend is deze week nog geopend voor de vaste gasten, maar ook voor dagjesmensen die een frisse duik willen nemen.