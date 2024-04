Eindelijk gaat het licht weer uit voor vleermuizen Alkmaarderhout

Een maand geleden zorgde de bouw van de nieuwe vleugel van Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) in Alkmaar nog voor lichtoverlast in het naastgelegen bos. Het licht uit de nieuwe vleugel straalde 's nachts naar buiten, direct de Alkmaarderhout in. "De natuur doet ze kennelijk niks", zei Johan Bos van Red de Hout toen. Hij telde door het felle licht veel minder vleermuizen dan normaal. "Er vliegt nu bijna geen vleermuis meer", vertelde hij aan onze mediapartner Streekstad Centraal.

Volgens Bos zou NWZ maatregelen nemen tegen de overlast van de lichten, maar hij merkte daar lange tijd weinig van. Red de Hout klopt daardoor aan bij het ziekenhuis om de ervoor te zorgen dat de duisternis weer terugkeert in het bos. Met succes. De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft gehoor gegeven, en het is 's nachts weer donker in het park.