Verkameren van woningen mogelijk verboden in Zaanse wijk Westerwatering

Er zijn wel regels voor het splitsen over verkameren van woningen, maar die hebben blijkbaar nog niet het gewenste effect. Daarom vergadert de Zaanse gemeenteraad over een voorstel van de VVD om de wijk Westerwatering aan de lijst toe te voegen van wijken waar het helemaal niet mag.

Er is volgens bewoners sprake van geluidsoverlast in de wijk en er ligt veel troep op straat. Het vinden van een parkeerplaats is ook steeds moeilijker: soms moeten de bewoners alsmaar rondjes rijden om een plekje te vinden. Vorig jaar spraken we hier al over met vijf van de bewoners.

Handhaving

VVD-raadslid Annemarie van Nieuwamerongen woont zelf ook in de buurt. "Als ik mijn kinderen naar school breng kom ik sowieso langs zes verkamerde huizen. De één vraagt het officieel aan maar de ander doet het gewoon, er wordt niet op gehandhaafd."

Vincent Bodifee merkt als voorzitter van Belangenvereniging Westerwatering dat het probleem nog steeds speelt. Hij is blij met het voorstel en dringt ook aan op betere handhaving van de regels die er al zijn.

Want hoewel het nu al niet mag, zijn er verschillende huizen verkamerd om veel arbeidsmigranten in te vestigen. "Ga maar na: als je per maand 500 of 600 euro huur vraagt per arbeidsmigrant en je stopt er tien in één huis. Tel uit je winst en de problemen zijn voor de buurt."

"Er wordt grof geld verdiend met dit model. We hebben hier voorbeelden van een aantal bewoners die gillend gek worden. Wil je dat als gemeente? Het algemeen belang zou voorrang moeten hebben boven het individueel belang van een verhuurder." Hij zegt namens de vereniging als belanghebbende te zijn aangesloten bij twee rechtszaken die op dit moment nog lopen.