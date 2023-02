Onrust over splitsen van woningen in Zaanse wijk: "Het moet stoppen"

Verschillende bewoners van de Zaanse straat Opera roepen op tot een stop van het splitsen en verkameren van woningen in de wijk Westerwatering. Afgelopen maand werd er door de gemeente Zaanstad weer een vergunning afgegeven voor het splitsen van een woning in de straat. Bij de Belangenvereniging Westerwatering regent het klachten van bewoners over huizen waar dit al is gebeurd. Op dit moment lopen er drie rechtszaken rond deze woningen.

"Het is op meerdere vlakken een ongewenste situatie", zegt Vincent Bodifee, de voorzitter van de Belangenvereniging Westerwatering. "Er is sprake van geluidsoverlast, de waarde van de woningen eromheen daalt, er is veel parkeerdruk en de veiligheid is in het geding." Volgens hem zijn er nu tien woningen bekend die gesplitst of verkamerd zijn in de wijk.

Slechte ervaringen

Bewoners van de straat Opera kunnen er over meepraten. De buren Margareth en Luciano Rossi, Ali Yilderim, Sabrina Glijnis en John Badal hebben zich verzameld om de verslaggever te vertellen over hun ervaringen. In de straat is er een woning gesplitst (het zijn aparte woningen geworden) en op een steenworp verderop een woning verkamerd (faciliteiten zoals badkamer worden gedeeld en iedere bewoner heeft een eigen kamer).

In een van de woningen zijn arbeidsmigranten gevestigd. "Mensen die voor de deur sliepen, volledig dronken", verhaalt Luciano Rossi. "Als je later op de avond langsloopt met de hond en je ziet iemand slapen in de auto, dat voelt niet prettig. Ze hadden ruzie met elkaar, dus ze hadden hem eruit geschopt." Volgens de gemeente is de handhaving meerdere keren in actie gekomen na klachten uit de buurt. Luciano Rossi en zijn vrouw Margareth hebben al een makelaar ingeschakeld voor een verkennend gesprek; ze willen verhuizen als dit zo doorgaat.

