Muien en ongelukken: surffanaten leren op Texel hoe ze levens kunnen redden

In Zuid Limburg zijn er weinig mogelijkheden om te surfen. "Maar naast een indoorskihal zijn ze ook bezig om te kijken naar mogelijkheden voor een surfpool."

Zinzen vindt Texel geweldig. "Je krijgt hier het eilandgevoel. Het is mooi dat we hier de rust kunnen ervaren, maar ook de natuur, de zee en de golven." De training is voor hem belangrijk. "Want het geeft je inzichten en ook tools om op de juiste manier met de mensen in het water bezig te zijn. We moeten het gevaar niet onderschatten."

"We zijn ook bezig met een sport waarbij je in een wisselende omgeving bezig bent. Het kan gevaarlijk zijn als je de risico's niet goed inschat. Het gaat erom als het misgaat je weet hoe je moet handelen." Hierna is hij nog niet klaar. "Twee dagen geven we les en twee dagen gaat het over veiligheid. Daarna mogen we stage lopen bij een surfschool."