Texelse eilandbewoner Erik Polderman leert de jeugd over de gevaren van de zee

Voor Erik Polderman is een surfschool meer dan alleen surfles geven. Op het strand bij De Koog op Texel leert hij kinderen ook de gevaren van de zee. Voor de jeugd die op het eiland opgroeit is het juist zo belangrijk dat zij weten dat de zee verraderlijk kan zijn. Hij bezoekt de Texelse basisscholen en het voortgezet onderwijs om aandacht te vragen voor de gevaren van de zee.

Niet alleen Texelaars, maar ook toeristen weten de surfschool van Erik goed te vinden. "Hoewel je het hele jaar kunt surfen, hebben we de piek in de zomer", zegt Erik. "We willen er vooral voor zorgen dat we een 'communitycenter' zijn voor de kinderen, waar ze zichzelf kunnen zijn. Een mooi tweede thuis eigenlijk."

De surfschoolhouder is ook actief op de Texelse basisscholen waar hij leerlingen meer vertelt over wat te doen als ze in gevaar zijn in het water. Texel kent ieder jaar wel slachtoffers als gevolg van verdrinking door de sterke stromen. Met name muien kunnen verraderlijk zijn. Een mui is een soort geul in de zandbank die loodrecht op het strand staat, waardoor het water met veel kracht naar de zee stroomt.