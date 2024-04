Grondpersoneel eist gelijke vliegrechten als piloten: "KLM moet zich schamen"

Reactie KLM



"KLM-collega’s kunnen gebruikmaken van een aantal faciliteiten, waaronder het reizen tegen gereduceerd tarief op niet-verkochte vliegtuigstoelen, een mooie regeling die KLM alle collega’s biedt. We waarderen de betrokkenheid van onze collega’s en nemen de signalen en wensen over aanpassingen serieus. Daarbij kijken we onder andere wat de impact is van veranderingen op alle KLM-collega’s.

Wij zijn te allen tijde bereid om met onze collega’s in gesprek te gaan of met hun vertegenwoordiging (vakbonden). Daarom hebben we FNV ook uitgenodigd om op een KLM-locatie met ons daarover in gesprek te gaan. FNV is hier niet op in gegaan."