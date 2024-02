Grondpersoneel wil dezelfde vliegrechten als piloten

Vakbond FNV wil gelijke rechten voor KLM-grondpersoneel om tegen een goedkoop tarief te kunnen vliegen. Piloten en andere medewerkers in hoge functies krijgen nu namelijk voorrang op personeel dat lager in rang staat, zoals een bagagemedewerker.

Het gaat om de zogeheten 'indien plaats beschikbaar'-regeling (ipb-regeling), waar het personeel gebruik van kan maken. Niet alleen piloten en stewardessen maar ook kantoormedewerkers of grondpersoneel van KLM kan tegen een gereduceerd tarief meevliegen als er plek is aan boord. De lege stoelen worden alleen éérst toebedeeld aan de medewerkers met de hoogste functie.

Dit werkt volgens een puntensysteem: de persoon met de hoogste functie die het langst in dienst is staat bovenaan met het hoogste puntenaantal en de nieuwe medewerker op de grond staat onderaan. En dat is niet eerlijk, zegt de FNV.

Elitair beleid

"Het is een elitair beleid dat niet past binnen een modern bedrijf", zegt vakbondsbestuurder Hacer Karadeniz van FNV Luchtvaart. "Op dit moment is het beleid dat je wordt ingedeeld in twee categorieën, categorie A of B. Categorie A komt eerder aan de beurt en krijgt betere stoelen, maar hoe je in die categorie komt verschilt per functie. Piloten komen na 8 jaar in categorie A, maar de sommige beroepen pas na 15 jaar (pursers en senior pursers) of 20 jaar (grond- en cabinepersoneel).

Ook speelt mee dat sommige beroepsgroepen na pensionering weer terugvallen in categorie B. "Voor de medewerkers voelt het alsof ze na een levenslang hard te hebben gewerkt, dan weer teruggaan in waardering," aldus Karadeniz.

Ongelijkwaardigheid

Volgens haar leeft dit enorm onder de medewerkers. "Het zit hoog bij medewerkers op de werkvloer", zegt ze. "De petitie is nu al bijna 4000 keer ondertekend. We zien handtekeningen vanuit alle lagen verschijnen", zegt ze. "Ook van senior pursers die betere rechten hebben."

Volgens Karadeniz zorgt het beleid voor ongelijkwaardigheid binnen KLM. "Het geeft medewerkers die in categorie B zitten het gevoel dat ze minder waard zijn, dat ze niet hoog genoeg op de ladder zitten."

'Stemmingmakerij'

Dat regelingen verschillen binnen een bedrijf per beroepsgroep, komt vaker voor. Aan de huidige regeling binnen KLM zijn dan ook jarenlange onderhandelingen voorafgegaan. Hugo Lantain van pilotenvakbond VNV laat weten: "Arbeidsvoorwaarden verschillen nu eenmaal per functie. Dat is overal zo en is gerechtvaardigd."

KLM laat weten de signalen en wensen over aanpassingen serieus te nemen. "Daarbij kijken we onder andere wat de impact is van veranderingen op alle KLM-collega’s", aldus een woordvoerder.

Lantain van VNV noemt de petitie 'stemmingmakerij'. "Het zet de verhoudingen op scherp en dat leidt nergens toe."