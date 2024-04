Struikelstenen voor enige gedeporteerde gezin uit Uitgeest: "Ontroerende gebeurtenis"

Sinds vandaag liggen daar struikelstenen voor de deur met hun namen erop. Nabestaande Ruth realiseert zich met de jaren steeds meer welk gat de oorlog ook voor haar heeft geslagen: "Als kind sta je er niet echt bij stil, maar later denk je: het was fijn geweest als we hier met meer waren geweest."

De drie struikelstenen zijn de enige die in Uitgeest te zien zullen zijn: de familie Nol is de enige Joodse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Uitgeest in gedeporteerd en vermoord.