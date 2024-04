Veel onrust, maar komen er nu wel of geen hoogspanningskabels boven Gooise natuur?

Ons elektriciteitsnet stroomt vol: we rijden vaker elektrisch en we wekken steeds meer stroom zelf op. Het gevolg is dat onder andere de 'transportlijn' die van Diemen naar Lelystad en vervolgens naar de Noordoostpolder loopt in 2030 vol zit. Dus moet er een nieuwe route voor stroom bij.

Onrust over straling

En waar die nieuwe route dan precies moet komen te liggen, is nu onderwerp van een groot onderzoek dat netbeheerder Tennet uitvoert. Vijf afzonderlijke routes zijn als 'viltstift lijnen' op de kaart gezet.

Drie daarvan lopen door de polder en door Almere, een route gaat bovenlangs en daarmee langs natuurgebied Oostvaardersplassen. En er loopt een traject aan 'de onderkant', langs Oud-Valkeveen en dwars over de Naardereng in Huizen.

Die laatste zorgt voor heel wat onrust tijdens de informatiedag die de netbeheerder heeft georganiseerd om inwoners van Huizen te informeren over het onderzoek en de voorgenomen plannen. Straling van de hoogspanningskabels lijkt daarbij de grootste zorg van de aanwezigen.

Not in my backyard

Maar ook het feit dat elektriciteitsmasten in een natuurgebied landschapsvervuiling opleveren, is een heet hangijzer. Twee dames maken zich afzonderlijk druk om de eventuele hoogspanning boven hun hoofd. Een van de twee geeft aan best boos te zijn dat de keuze voor Naardereng er ligt: haar kinderen zitten op de sportclubs die precies onder de kabels zouden komen te liggen.

De andere dame heeft een paar keer kanker gehad in haar leven en wil absoluut niet onder elektriciteitskabels wonen. Het geeft het duivelse dilemma aan: de hoogspanningskabels moeten er komen, maar niemand wil ze in de achtertuin of in een natuurgebied.