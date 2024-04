Kinderkoningsdag Wormerveer zoekt dringend vrijwilligers: "Anders geen suikerspinnen"

Voor het zesde jaar op rij is een groep van zeven mensen al maanden bezig om Kinderkoningsdag in kannen en kruiken te krijgen. De sponsoren zijn rond en er staan al vijftig vrijwilligers in de startblokken, maar dat is niet voldoende om alles uit te voeren.

Er zijn nog tien vrijwilligers nodig om de laatste kramen en activiteiten te bemensen. Nico Bolhoeve is de voorzitter en legt de situatie uit: "Het is moeilijk om een vrijwilliger voor één dag te krijgen. Het is nog moeilijker dit jaar door de schoolvakantie."

Ontroerde moeder

De activiteiten, maar ook het eten en drinken is tijdens de Kinderkoningsdag gratis voor kinderen tot twaalf jaar. Dat is volgens Bolhoeve belangrijk voor bijvoorbeeld ouders met een klein budget. "Ik had bijvoorbeeld een moeder bij de kassa met drie kinderen, die begon te huilen dat de kinderen poffertjes konden krijgen."



Vorig jaar stelde de organisatie al voor om een uitwisseling te doen met andere activiteiten waar vrijwilligers hard nodig zijn. Al weken lobbyen de organisatoren voor vrijwilligers. "We hadden er drie weken terug nog 25 nodig." Dat was volgens Bolhoeve een serieus probleem. "Als dit aantal zo bleef, moesten we de stekker eruit trekken."

Wat kan er doorgaan?

Tot hun grote opluchting is dat niet nodig, maar het is wel de vraag of ze alles kunnen doen wat ze voor ogen hadden. "De spelletjes blijven staan", zegt Bolhoeve resoluut. Volgens de voorzitter beknibbelt de organisatie eerder op de suikerspin- of popcornkraam. "Maar het liefst niet natuurlijk."

Hij hoopt dat mensen op de valreep toch beslissen om te helpen tijdens Kinderkoningsdag van 09.45 uur tot ongeveer 16.30 uur. "We verwelkomen ook vrijwilligers die een halve dag kunnen helpen", benadrukt de organisatie. Aanmelden van tevoren is wel gewenst. "We kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers om deze dag voor de kinderen onvergetelijk te maken."