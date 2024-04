Klachten van Hilversumse winkeliers: veel bedelaars op straat en er is weinig aan te doen

De bedelaars hebben allemaal één ding gemeen: ze hebben exact hetzelfde bordje met de tekst 'I am hungry, god bless you'. Voor ze staat een bekertje waar geld in gedoneerd mag worden. Denk je de bedelaars te helpen door wat te eten te geven, dan wordt het zelden of met weinig interesse aangenomen. Cash is beter.

Hilversum heeft al langer last van deze bedelaars. En het dorp is zeker niet de enige. Ook grote steden als Utrecht, Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Alkmaar en Amersfoort worden bezocht door groepen bedelaars. De overeenkomst: weer datzelfde bordje, zelfde tekst, zelfde handschrift.

Het gaat volgens de gemeente en politie om 'professionele' of 'commerciële' bedelaars. Geen mensen die bedelen uit armoede, maar mensen die bewust met groepen bedelen om er geld aan te verdienen. Wat zo'n bedelaar exact verdient is onduidelijk, maar naar schatting gaat het om bedragen die oplopen tot 130 euro per dag.

Tekst gaat verder onder foto.