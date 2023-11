Steeds meer bedelaars in centrum van Hilversum: waar komen ze vandaan?

Als je door het centrum van Hilversum loopt, kan het je niet ontgaan: er zitten steeds vaker bedelaars op straat. Ze zeggen dat ze honger hebben en vragen om geld. Dat lijken ze vrijwel dagelijks te doen en vooral in het weekend.

Foto: Politie stuurt bedelaar weg - NH Media / Petra de Beij

Waar de bedelaars vandaan komen, is niet bekend. Al lijkt het erop dat ze niet uit Hilversum komen. "Wij kennen ze niet. Het zijn in ieder geval niet onze dak- en thuislozen", zegt Harro Koeleman van zorginstelling Kwintes. Bedelaars van buiten Hilversum Daklozenopvang De Cocon heeft regelmatig contact met de politie en de gemeente. "Als één van onze cliënten staat te bedelen, ondernemen we onmiddellijk actie, want bedelen mag niet", vertelt Koeleman verder. Als de politie of handhavers de bedelaars zien, kan er ook een boete worden uitgedeeld. Het lijkt erop dat er 'georganiseerd' gebedeld wordt, iets wat Koeleman ook van tijd tot tijd hoort. 'Bendes' met bedelaars, vaak uit het buitenland, doen dan meerdere gemeenten aan om te bedelen.

Bedelen mag niet Wat de bedelaars doen, mag niet. Hilversum kent namelijk een bedelverbod. Daarin staat dat het verboden is om te bedelen om geld of andere zaken. Dat verbod geldt echt voor bedelaars en niet voor bijvoorbeeld de verkopers van de daklozenkrant. Dat is wel toegestaan. Ze vragen niet specifiek om geld, maar delen een krantje uit. Als mensen ze wat willen geven, dan staat dat ze vrij. Handhaving zaak van gemeente Het optreden tegen bedelaars op straat, is een zaak van de gemeente, zo laat de politie weten. Volgens een woordvoerder heeft dat te maken met het plaatselijke beleid. "Ook bij onze handhavers is er aandacht voor en worden geconstateerde overtredingen geverbaliseerd." Laat een woordvoerder weten.

Alleen als er een situatie ontstaat waarbij de openbare orde in het geding is, grijpt de politie in. De situatie met de bedelaars in het centrum van Hilversum, komt de woordvoerder wel bekend voor. Ook in andere steden wordt regelmatig gebedeld.

"Ik vind het zo zielig voor ze, dat zij hier moeten zitten terwijl wij het zo goed hebben" Passant in de Kerkstraat

Of het nou mag of niet, regelmatig krijgen de bedelaars wat toegestopt van het winkelend publiek. Af en toe een kopje koffie of iets te eten, maar vaker wat kleingeld. Een mevrouw, die net wat geld in het lege bekertje heeft gegooid zegt: "Ik vind het zo zielig voor ze, dat zij hier moeten zitten, terwijl wij het zo goed hebben." Bedelaar weggestuurd Net als we navraag hebben gedaan bij de politie over hoe het zit met de bedelaars, wordt één van hen aangesproken door twee politieagenten en weggestuurd. Effect heeft dat overigens niet: even later zit dezelfde vrouw op de plek waar eerst een andere bedelaar heeft gezeten.