Ondanks zorgen over overlast lijkt Opmeer welwillend tegenover komst asielzoekers

Met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en ontwerp- adviesbureau BRO onderzoekt de gemeente Opmeer of het gebied 'De Veken 4' geschikt is voor het tijdelijk opvangen van ruim 200 asielzoekers.

Eerder waren er al plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie, maar daar ging een streep door. Het stuk grasland van drie hectare was in eerste instantie opgekocht voor uitbreiding van het bedrijventerrein, maar de Raad van State stak daar in januari een stokje voor. "De grond is in eigendom van de gemeente en ligt nu al tijden braak. En op de korte termijn wordt er ook niets mee gedaan", legt de gemeente uit. De reden dat de locatie nu alsnog in beeld komt als optie voor de opvang van asielzoekers is dat de opvanglocatie in Wervershoof binnenkort dichtgaat. Vanaf 1 juni neemt Opmeer de groep over van gemeente Medemblik.

Drukbezocht

Dinsdagavond vond er een inloopavond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, waarbij bewoners de ruimte kregen om vragen te stellen en zorgen te uiten. Zo’n 80 personen waren bijeengekomen, waaronder direct omwonenden en chaleteigenaren van het dichtstbijzijnde vakantiepark. Tevens waren enkele raadsleden en verantwoordelijk wethouder Robert Tesselaar aanwezig. "De avond verliep rustig, en er heerste een gemoedelijke en overwegend welwillende sfeer", zegt Tesselaar een dag na de bijeenkomst.

Wel waren er zorgen over overlastgevende asielzoekers, met name bij de chaleteigenaren, omdat de opvang grenst aan de noordkant van het vakantiepark. Volgens het COA hoeven zij zich geen zorgen te maken. "Er zal 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn, ook in de nachtelijke uren. Zij zijn de hele dag telefonisch bereikbaar en zullen ingrijpen mocht dat nodig zijn", aldus een locatiemanager tijdens de inloopavond. "En in de praktijk gebeurt dat niet of nauwelijks."

Zinvolle dagbesteding

Tesselaar vult aan: "In de eerste weken zullen zij veel te zien zijn in de dorpskernen, omdat ze de omgeving zullen gaan ontdekken." Goede communicatie. Dat is volgens Tesselaar het sleutelwoord om de komst van een opvanglocatie goed te laten landen in Opmeer. "De komende periode zullen wij meerdere koffiemomenten organiseren, zodat we met elkaar in gesprek blijven."

Zoals het er nu naar uitziet, worden op het braakliggende terrein aan de Opmeerderweg 70 woonunits geplaatst, omringd door populieren en knotwilgen. Ook worden er twee kleine sportveldjes en een fiets- en voetgangersbrug aangelegd, benadrukt Tesselaar. "We willen ook verbinding leggen met de sportverenigingen, om te kijken wat er mogelijk is. Het COA gaat bijvoorbeeld activiteitenbegeleiding regelen, zodat ze een zinvolle dagbesteding hebben en niet gaan rondhangen." Daarbij kunnen de kinderen binnen deze groep het onderwijs in Midwoud blijven volgen. "En dat vinden wij ook heel belangrijk, dat de groep intact blijft."

