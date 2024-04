Volendammers geschokt door 'wurgvideo': "Weet niet wat ze bezielt, een kick misschien?"

"Het is onbegrijpelijk, hier komt alleen maar narigheid van", zegt een man. "Het is een hele slechte trend." "Ik denk dat de opvoeders en de scholen hier een belangrijke rol in zouden moeten spelen", zegt een ander.

Arm om nek

In de video die rondging op verschillende scholen in de gemeente is te zien hoe een leerling wordt gewurgd en het bewustzijn verliest. Het 'slachtoffer' zit op zijn knieën, achter hem staat een schoolgenoot die zijn arm om de jongen zijn nek heeft. Hij houdt de greep net zo lang aan tot de tiener bewusteloos raakt en op de grond ligt. Enkele momenten later komt hij weer bij. De leerlingen om hem heen lachen en het 'slachtoffer' lijkt er zelf ook lol in te hebben.