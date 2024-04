'Wurgspel' kan ernstige hersenschade veroorzaken: waarom doen jongeren het toch?

Justine Pardoen kan zich in de zorgen van de ouders en scholen vinden. Ze legt uit wat er in het lichaam gebeurt als de hals- of buikslagader wordt afgesloten. "Het onderbreekt de bloedtoevoer naar de hersens kort, als je op tijd weer loslaat, stroomt er weer zuurstof naar de hersens en dat geeft een high of euforisch gevoel."

Er zijn ook andere, minder heftige manieren om een zuurstoftekort in de hersenen te bereiken. "In beide gevallen kan je hersenbeschadiging oplopen", waarschuwt Pardoen. "Al heb je maar drie seconden geen zuurstof bij je hersens krijgt, kun je daar al schade van oplopen. Vaak zie je dat ook feitelijk gebeuren: kinderen krijgen stuiptrekkingen als ze nog niet helemaal bijgekomen zijn."