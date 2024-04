Dit gebeurt er met de praalwagens van het bloemencorso

En wat gebeurt er dan met al die miljoenen bloemetjes die in de wagens zijn geprikt? "Die worden uiteindelijk bruin en gooien we weg. Maar in Haarlem hebben heel veel mensen al bloemen van de wagens geplukt. Dat is een traditie geworden. Dat is verder prima, als het maar met beleid gebeurt. En dat was zo", legt Heemskerk uit.