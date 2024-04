Drukbezocht Bloemencorso in Haarlemse binnenstad: "Leuker dan Amsterdam!"

Dat slechte weer was voor Annette uit Velsen-Noord ook de reden om de tocht gisteren over te slaan. "Het was me te nat en koud", legt ze uit. Nu de zon schijnt en het gezellig druk is in de binnenstad, ziet ze kans om de bloemenwagens toch nog even te bekijken.

"We bezoeken het corso elk jaar", legt ze uit. Het grote evenement ontroert Annette. "Ik raak er altijd emotioneel van", vertelt ze terwijl ze volschiet. "Alle vrijwilligers die al weken met de voorbereidingen bezig zijn. Het bouwen van de wagens, nog voordat de bloemen er worden opgestoken. Ik vind het prachtig."

Per ongeluk

Annette heeft familie in Groot-Brittannië, die ook graag een keer bij het corso aanwezig wilde zijn. Helaas lukte het hen dit jaar niet om de overtocht te maken. Dat was anders voor Sharon en Denise uit Wales. Zij kunnen hun geluk niet op.

De vriendinnen wisten niet eens dat het evenement dit weekend was. "We waren gisteren in Amsterdam, toen kwamen we er per ongeluk achter. Dit is trouwens veel leuker dan Amsterdam", vertelt Sharon enthousiast. Het duo kijkt hun ogen uit, want al die kleurrijke ontwerpen met bloemen: dat hebben ze nog nooit gezien.

