Van bierglas tot pisfles: NH en museum slaan handen ineen bij Haarlemse tentoonstelling

Volwassenen en kinderen zijn vanaf vrijdag welkom in het museum om de tentoonstelling te bewonderen. Naast de objecten uit de filmpjes zijn er ook andere voorwerpen uit het depot te zien.

Educatieve video's uit de Haerlemsche bodem

Paul Tromp, verslaggever van NH Nieuws die de filmpjes met Anja maakte, is trots dat ze nu onderdeel uitmaken van een tentoonstelling. "Het was erg leuk en gezellig om de video's met Anja op te nemen. Als verslaggever is het interessant om te zien wat er allemaal uit de Haarlemse geschiedenis in de bodem is gevonden. Anja kan daar ook heel enthousiast en losjes over vertellen. Ik hoop dat ze snel een nieuw depot in de stad vindt, want het zou zonde zijn als deze voorwerpen verloren gaan."