Schokkend: Volendamse jeugd speelt 'wurgspelletje', tiener buiten bewustzijn

De school omschrijft de niet mis te verstane risico's van deze spelletjes. "Het is bekend dat dit soort spelletjes kunnen resulteren in hersenschade of overlijden."

Daarnaast schrikt de rector van de jonge leeftijd van de kinderen op het filmpje. "Het lijkt erop dat er ook kinderen bij waren zo jong als groep 7 en groep 8", zegt Werkman. "Het gebeurde niet op de scholen, want die waren dicht. Het gebeurt helemaal uit het zicht. Wij hebben doordeweeks invloed, maar niet op wat de leerlingen doen in hun vrije tijd."

De rector heeft contact opgenomen met jongerenwerkers en de politie om aandacht te vragen voor het fenomeen.

Extra aandacht voor gevaren

Voor de school gaat het verder dan het gevaar van de spelletjes, ook het zien van het wurgen kan hard aankomen bij leerlingen. "Meerdere leerlingen zien dit gebeuren en vinden het spannend om zich in de groep, of naar hun ouders, uit te spreken over wat ze hebben gezien." Werkman roept leerlingen die dit is overkomen of die geschrokken zijn om het wel aan hun ouders of mentor te vertellen. "Dan kunnen we kijken hoe we kunnen helpen."

Op de twee scholen wordt de komende week aandacht besteed aan de gevaren van de spelletjes, maar de school roept in de mail ook ouders op om dit thuis bespreekbaar te maken. "Wij hopen dat u ook thuis dit belangrijke gesprek voert, zodat de kinderen die hierbij aanwezig zijn geweest de last niet zelf hoeven dragen."

Naast dat Werkman scholieren oproept zich te melden als ze geschrokken zijn, heeft hij ook nog een andere, duidelijke boodschap: "Doe dit niet en als je eromheen staat, ben je ook verantwoordelijk. Het is gevaarlijk, het is niet leuk."

De ouders van de jongen die bewusteloos raakte, vragen de beelden niet verder te verspreiden.