Groen licht voor verleggen berucht mountainbikeparcours Schoorl

Volgens Staatsbosbeheer wordt er door de verlegging van de route ook juist een stuk duingebied teruggegeven aan de natuur. Maar wel wordt de nieuwe route langer dan zijn voorganger.

"We zien ook dat er heel veel mountainbikers zijn, dus het is fijn dat we die straks meer kunnen spreiden", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom. "We hebben met ecologen gekeken waar de route goed kan komen en we hebben vlonders geplaatst waar wel zandhagedissen zitten." Ook over de veiligheid voor wandelaars maakt Staatbosbeheer zich geen zorgen.

Wanneer de nieuwe route in gebruik genomen gaat worden is nog niet bekend. "Maar het zal geen jaren meer duren", grapt boswachter Van Deutekom.