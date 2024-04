In opdracht van Rijkswaterstraat sloopt aannemer Veenix aan de noordkant een deel van het oude viaduct en bouwt een deel van het nieuwe. De wanden van het oude viaduct worden gesloopt en de betonnen balken (of liggers) waar het wegdek op ligt worden verwijderd.

Om de veiligheid van het verkeer en de bouwvakkers te garanderen, moeten de wegen tijdens die werkzaamheden dicht. Rijkswaterstaat geeft er de voorkeur aan het werk in het weekend uit te voeren, omdat de overlast voor het verkeer dan minder groot is dan doordeweeks, schrijft Rijkswaterstaat.

Geluid beperken

Er wordt dit weekend dag en nacht doorgewerkt, maar werkzaamheden die veel lawaai veroorzaken, worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Denk daarbij aan het kleiner maken van de betonnen liggers, om die in delen te kunnen afvoeren. De stukken beton vermalen gebeurt op een andere plek, zodat omwonenden daar in ieder geval geen last van hebben.