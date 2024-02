Omrijden geblazen: A9 richting Holendrecht dit weekend dicht, andere kant alleen vanavond dicht

De weg is vanavond vanaf 20.00 uur afgesloten. Verkeer richting Utrecht of Almere moet omrijden via de A4, A10 en A2. De andere kant op kunnen automobilisten vanavond ook hinder ondervinden: richting het noorden is de weg van knooppunt Holendrecht tot afrit 5 ook dicht.

Korte duur

De afsluiting geldt dus in ieder geval vanavond voor beide kanten. Om zaterdagochtend 08.00 uur is de A9 richting Haarlem weer open.

Verkeer in tegengestelde richting moet wat langer geduld hebben. De afsluiting vanaf knooppunt Badhoevedorp tot knooppunt Holendrecht duurt namelijk wel het hele weekend en eindigt pas maandagochtend om 5.00 uur.

