Tijdelijk onderdak voor Hilversums brandweererfgoed, maar zoektocht gaat door

De loods van de stichting staat midden op het MOB-complex, vlakbij het vliegveld van Hilversum. Meerdere loodsen in dit gebied worden binnenkort weggesaneerd, zodat een gebied 'terug kan worden gegeven aan de natuur'. Daaraan hangt een deadline in verband met een bijdrage van het Rijk, zo was de uitleg van de gemeente. Een andere plek voor onderdak van de stichting was er volgens de gemeente niet. Dus zouden drie historische brandweerwagens zomaar aan de straat komen te staan.

Maar zover komt het voorlopig niet. De stichting laat namelijk weten dat ze van de gemeente tot uiterlijk eind juni volgend jaar gebruik mogen maken van de voormalige brandweergarage aan de Neuweg. "De auto's zijn dan dus weer even terug op het oorspronkelijke nest", reageert de club opgelucht.

Maar daarmee is de spreekwoordelijke brand nog niet meester. De zoektocht naar een permanent onderkomen is nog steeds bezig.

Vorige maand ging NH langs bij de stichting. Bekijk de reportage hieronder.