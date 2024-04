Na relatiebreuk is Emma (41) parttime dakloos, is een scheidingshotel de oplossing?

"We kunnen het huis wel verkopen, maar mijn salaris is te laag om iets anders te kopen", zegt Emma (niet haar echte naam, red.). "Voor de vrije huursector verdien ik ook te weinig en de wachttijden voor sociale huur zijn minstens zes jaar." Ze woont daarom noodgedwongen onder één dak met haar ex, de vader van haar vier kinderen.

Emma was 21 jaar samen met haar man. De relatie eindigde toen hij een ander bleek te hebben. Nu zoekt Emma een plek waar ze samen met haar kinderen terechtkan. "Momenteel wonen ze in ons huis en wisselen mijn ex en ik elkaar af. Om de week ben ik dus dakloos, dan slaap ik bij een goede vriend."

Benarde situaties, ook voor kinderen

Susanne Peereboom is maatschappelijk werker bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Ze komt dagelijks in contact met mensen die de dupe zijn van de woningcrisis. Ze ziet vaak ex-partners die noodgedwongen met elkaar onder één dak moeten leven. "Het zijn vaak zeer benarde situaties, waarbij vaak jonge kinderen betrokken zijn," vertelt Peereboom.

Ook al slaan ouders niet dagelijks met de deuren, de spanning thuis voelen kinderen haarfijn aan, legt ze uit. "Een vuile blik of een negatieve reactie kan al veel impact hebben. Als je helemaal klaar bent met elkaar, is het moeilijk om nog op een gezonde manier met elkaar samen te leven."