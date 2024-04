Amstelveense wielrenner Enzo Leijnse trotseert extreme kou en eindigt 21ste in Waalse Pijl

Leijnse kwam als 21e over de finish. "Ik was eigenlijk niet de man die wij zouden uitspelen, maar de rest van de ploeg was bevangen door de kou. Dus ik was nog als enige over in de wedstrijd. 21e klinkt niet als een goed resultaat, maar gezien de omstandigheden wel."

Warme douche

De beelden van de Noorse wielrenner Skjelmose, die zwaar onderkoeld van de fiets afstapte, gaan inmiddels de hele wereld over. De renner was zo verkrampt dat hij letterlijk de ploegleiderswagen in getild moest worden. Inmiddels laat zijn ploeg weten dat het weer goed met hem gaat.