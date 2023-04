Wielertalent Enzo Leijnse trots op eerste profzege: "Merk dat ik sterker word"

Wielrenner Enzo Leijnse uit Amstelveen pakte eind vorige maand zijn eerste profzege. De 21-jarige wielrenner was de beste in de vierde etappe van Olympia's Tour. "Ik ben een renner die niet vaak wint, want ik zet mij altijd in voor de ploeg. Nu die overwinning zelf pakken is wel fijn", vertelt Leijnse.

In de finale reed hij weg bij de Deense Magnus Bak Klaris. "Ik was niet zeker van mijn sprint, want ik ben geen sprinter. Daarom demarreerde ik en ik kon wegblijven", blikt Leijnse terug op zijn eerste profzege.

"Als wielrenner kan je natuurlijk niet altijd winnen. Ik ga zeker nog vaker voor het hoogste plekje strijden", vertelt Leijnse, die in zijn carrière bij de junioren ook al vaak naast de zege greep. "Of ik nou Formule 1 speel op de PlayStation of een bordspel, ik wil gewoon altijd winnen."

Appartement in Limburg

De renner van Team DSM is geboren en getogen in Amstelveen, maar zijn ploeg heeft een appartement in Sittard voor hem. Hij is daar dan ook tijdens het seizoen veel te vinden om in de heuvelachtige omgeving te trainen. "Er zijn daar enkele huisjes inclusief alle faciliteiten om goed te trainen. Iedereen heeft zijn eigen trainingsschema, maar we proberen ook zoveel mogelijk samen te trainen."