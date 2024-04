Man verdacht van brandstichting in Hilversum blijft voorlopig nog vastzitten

De brand aan de Koninginneweg brak zaterdagavond 13 januari uit. Zeker twintig buurtbewoners werden geëvacueerd. Twee personen die op dat moment in het brandende huis verbleven raakten gewond. De schade aan de woning was flink.

De politie ging er al snel vanuit dat de brand was aangestoken. Eén van de bewoners van de woning werd op verdenking van brandstichting opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man. Hij zou met een vlam en een spuitbus deodorant de brand hebben aangestoken, zo valt te lezen in de dagvaarding.

Vroeger vrij

Vrijdagochtend zit diezelfde Hilversummer in de rechtbank in Lelystad. Hij zegt nog steeds ingeschreven te staan op het adres aan de Koninginneweg, maar hij zit momenteel nog vast in de gevangenis van Lelystad. Hij zegt dat het 'lichamelijk goed' met hem gaat, maar het vastzitten hem zwaar valt.

Als het aan de verdachte ligt wil hij zo snel mogelijk weer op vrije voeten komen. Hij zegt in te kunnen trekken bij een goede vriend, die zelf ook aanwezig is in de rechtszaal. Maar de rechter gaat hier niet in mee. De verdenkingen richting de Hilversummer zijn dusdanig ernstig dat de rechtbank het niet verantwoord vindt hem nu vrij te laten. Ook maakt de rechtbank zich zorgen om de vastgestelde persoonlijkheidsstoornis en alcoholverslaving van de verdachte.

Onderzoekswensen

Naast het verzoek om de voorlopige hechtenis van de verdachte te schorsen heeft zijn advocaat nog andere wensen. Zo roept hij op dat een aantal medebewoners van het pand en de huurbaas als getuigen worden gehoord. Ook wil de advocaat dat de vriend die in de rechtszaal zit wordt gehoord. Volgens de advocaat van de verdachte stelt zijn huurbaas in zijn verklaring dat hij de verdachte die avond van de brand 'stomdronken' heeft gezien. Zowel de verdachte als de vriend van de verdachte ontkennen stellig dat hij die avond dronken is geweest.

De rechter gaat deels mee met de wensen van de verdediging. De medebewoners zullen worden gehoord, maar de huurbaas en de vriend van de verdachte niet.

De volgende zitting in deze strafzaak staat gepland op 14 juni.