Bewoner opgepakt na zeer grote woningbrand centrum Hilversum, schade enorm

Een huis aan de Hilversumse Koninginneweg is gisteravond uitgebrand. Meerdere buurtbewoners moesten vanwege het vuur en de vele rookontwikkeling worden geëvacueerd. De brandweer gaat er vanuit dat de brand is aangestoken.

De politie liet gisteravond al op social media weten dat één bewoner van de woning waarin de brand plaatsvond, is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de brand.

Twee personen uit het brandende huis zijn gewond geraakt. Eén van hen werd ter plekke behandeld, de ander werd naar het ziekenhuis gebracht door verwondingen van de brand. Over de aard van de verwondingen is niet bekend.

De brand begon even na half elf. Er was al snel sprake van een 'zeer grote brand'. Bewoners van meerdere huizen aan de straat moesten worden geëvacueerd en elders worden opgevangen.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Wil je ons nieuws via WhatsApp ontvangen? Abonneer je hier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.