Selena Piek wil in Parijs bekroning op unieke badmintonloopbaan: "Dan streakend door hal"

"Een trainer erbij is zo belangrijk", vervolgt Piek het belang over de aanwezigheid van Fischer Nielsen. "Hij stuurt en motiveert ons. Voor zijn komst moesten we dit seizoen weleens met z'n tweeën naar een toernooi. Dat is vrij overweldigend, zeker als je ziet dat concurrenten beschikten over een team met wel tien specialisten. Een enorm verschil wat betreft professionaliteit."

Verplichte relatie

Naast de struggles rondom een trainer kende Piek ook lastige momenten met haar badmintonpartner Tabeling. "Als badmintonduo word je in een verplichte relatie gedrukt en dat is best intens. Ik zag hem afgelopen jaar vaker dan z'n eigen vriendin. Je reist van toernooi naar toernooi en je beleeft samen mooie en minder mooie momenten."