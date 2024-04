Gloednieuwe Aalsmeerse pont op zonnekracht doet 'ouwe diesel' al bijna vergeten

De nieuwe pont is ook nog eens muisstil, want hij vaart op een elektrische motor. Zonnepanelen en een laadpaal aan de Aalsmeerzijde zorgen ervoor dat hij opgeladen blijft. En dat er nu ook bankjes op de boot zitten, dat vinden de passagiers van het veer dan weer fijn. Niet alleen dagjesmensen gebruiken de oversteekplaats, ook veel scholieren maken elke dag twee keer gebruik van de pont.

Annette, een buurvrouw van de Aalsmeerse aanlegplek, vertelt: "Toen het nog een roeiboot was gebruikte ik 'm al. We hadden er nooit heel veel last van hoor, van die ouwe diesel. Maar nu is het echt een fluisterbootje geworden." Ook de zonnepanelen vindt ze schitterend: "Het is maar goed ook, die diesel was niet meer van deze tijd. Zo kan 'ie er weer veertig jaar tegenaan."