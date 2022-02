Aalsmeer 'overvallen' door besluit Haarlemmermeer defecte pont uit vaart te nemen

Het plotselinge verdwijnen van de Ringvaart-pont tussen Aalsmeer en Rijsenhout zorgt voor verontwaardiging en onbegrip. Volgens de gemeente Aalsmeer heeft Haarlemmermeer eenzijdig besloten de pont vanwege een defect uit de vaart te halen, en is er geen zicht op een alternatief. Dat alternatief is er wel en kan snel in gebruik worden genomen, zegt Haarlemmermeer.

"Aalsmeer is hierdoor overvallen", zegt wethouder Robert van Rijn vandaag in een persbericht. De pont tussen de Uiterweg in Aalsmeer en de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout vaart normaal gesproken in deze tijd van het jaar op werkdagen tussen 7.00 uur en 17.45 uur. Het veer wordt betaald door de gemeente Haarlemmermeer, maar met Aalsmeer is afgesproken dat ook zij een deel van de kosten voor haar rekening neemt.

Ondanks die 'goede afspraken' is er nu toch onenigheid. Behalve over het eenzijdige besluit om 'zonder zicht op een alternatief' de pont uit de vaart te nemen, is Aalsmeer ook ontevreden over de communicatie van de buurgemeente.