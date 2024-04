Tweehonderd jerrycans met drugsafval gedumpt in berm bij Assendelft

De politie laat weten dat de 200 jerrycans verspreid lagen over in totaal zeven dumplocaties langs de Kanaalweg.

Eén van de vaten was open gegaan en gaan lekken. Dit vat is, samen met alle andere vaten, inmiddels opgeruimd. De gelekte vloeistof is schoongemaakt.

De politie vermoedt dat er drugsafval in de jerrycans zit, maar dat is nog niet duidelijk. Wat er in de jerrycans zit, is ook nog niet bekend. De politie doet onderzoek.