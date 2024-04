Wie de komende maanden 's ochtends over de Plesmanweg rijdt, zal in een file belanden. De grote verkeersader van Beverwijk krijgt een make-over die in totaal een half jaar zal duren. Vervelend, zeker als je op tijd wil komen op het werk of de kinderen naar de buitenschoolse opvang brengt. Maar een oplossing is voorhanden om aan het fileleed te ontkomen.