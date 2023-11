Plesmanweg half jaar afgesloten voor verkeer, omleiding via Heemskerk

De Plesmanweg in Beverwijk staat een grondige renovatie te wachten. Vanaf april volgend jaar zal de verkeersader zes maanden buiten gebruik zijn. Volgens de gemeente zou de weg onderhoud nodig hebben aan onder meer scheuren in het asfalt.

Meerdere bewoners beamen dat het oversteken bij Wijkerbaan onoverzichtelijk is, maar de gemeente noemt dat kruispunt niet in haar plannen. Zij kondigt wel een aparte strook voor rechtsaf slaand verkeer aan richting de Blériotlaan. Dit zou de doorstroming van het verkeer verbeteren en het veiliger maken voor fietsers.

Extra reistijd

Automobilisten moeten door de werkzaamheden volgens de gemeente in april rekening houden met extra reistijd. De omleiding zal lopen via het nabijgelegen Heemskerk. De omleidingsroute loopt via de Binnenduinrandweg, Rijksstraatweg, Starweg en de Jan Ligthartstraat in Heemskerk.

Fietsers en voetgangers zouden geen oponthoud tegenkomen tijdens de werkzaamheden. Ondernemers vrezen ondertussen klanten te verliezen. De bloemiste van het winkelcentrum Wijkerbaan vindt het plan om zes maanden de weg af te sluiten "niet zo mooi. Hopelijk gaan ze de weg in stukjes aanpakken en niet alles in één keer, want dat zou mij wel klanten kosten."

De gemeente belooft: "Het winkelcentrum en het President Kennedyplein blijven bereikbaar. De inrit van het Kennedyplein vanaf de Plesmanweg wordt wel enkele weken afgesloten voor verkeer. Reizen van oost naar west over de Plesmanweg blijft wel mogelijk."