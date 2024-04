Ree rent over het wad op Wieringen, unieke beelden

Voor het eerst is er een ree gezien op Wieringen. Vanochtend is het dier onder meer bij Stroe en tussen Den Oever en Oosterland gespot. Boswachter Mikal Folkertsma vermoedt dat de ree uit het Robbenoordbos komt. "In het westelijk deel van het bos hebben we al vaker reeën gezien, maar nog nooit is er een op Wieringen gespot."