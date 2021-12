Ree achtergelaten na aanrijding in Dijkgatsbos: "Dier heeft moeten strijden"

Aan de Noorderdijkweg bij het Dijkgatsbos in Wieringerwerf is deze week een ree aangereden. Het dier was volgens boswachter Mikal Folkertsma niet gelijk dood. "Het was een naar gezicht en het dier heeft zo te zien best moeten strijden." Dit was volgens haar niet nodig geweest: "Als de aanrijding bij ons was gemeld - zoals verplicht bij het doorrijden na een aanrijding, hadden we het dier uit zijn lijden kunnen laten verlossen."

Het ging om een volwassen bok - een mannetje, red. - en was volgens boswachter Mikal Folkertsma in 'een goede conditie'. Ze kan het zich niet voorstellen dat degene die het dier heeft aangereden, dit niet heeft gemerkt. "Hij woog zo'n 20 tot 25 kilo, als een grote hond. Dat moet je bijna wel hebben gemerkt."

Het is niet voor het eerst dat deze dieren worden aangereden, zegt Folkertsma. "Het gebeurt een aantal keer per jaar. Deze melding is in de ochtend gedaan; meestal gebeuren zulke ongelukken ook niet midden op de dag. De dieren laten zich rond de schemering zien. Maar in de winterperiode is er meer verkeer op de weg rond half vijf, als het donker wordt, dan in de zomer rond half elf. Ook wordt er op de weg waar dit gebeurde vaak te hard gereden."

Meer reactietijd

Op de Noorderdijkweg (waar overigens verkeersborden staan die waarschuwen voor overstekend wild) mogen automobilisten 60 kilometer per uur rijden, maar volgens Folkertsma wordt vaak rond de 80-100 kilometer per uur gereden. "Als je zachter rijdt, heb je meer reactietijd en kun je sneller reageren als een dier oversteekt."

Maar het steekt de boswachter nog het meest dat de aanrijding niet is gemeld. "Een wandelaar heeft het dier gevonden. Als het was gemeld, had het 'valwildteam' van Stichting Wildaanrijdingen Nederland kunnen komen en het dier uit zijn lijden kunnen laten verlossen. Nu heeft het nog best moeten strijden. Hij is niet in een paar minuten dood geweest."