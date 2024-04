Scholier en topviolist: Anne (16) staat in halve finale Prinses Christina Concours

Dat is een landelijke klassieke muziekwedstrijd waarbij talenten van 12 tot en met 19 jaar oud het tegen elkaar opnemen. Van violisten tot pianisten en zangers: het wordt een flinke kluif voor de jury, want het is appels met peren vergelijken.

Anne is trots op haar plaats in de halve finale, maar vindt het ook heel spannend. "Het is op een hele bekende plek, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden", vertelt ze als NH haar deze week opzoekt. Daar strijdt Anne samen met 17 andere kandidaten voor een plekje in de finale. "Ik hoop dat het me lukt, maar ook gewoon dat ik lekker kan spelen."

Stoer stuk

Het stuk dat ze heeft gekozen is niet makkelijk, maar docent Judith van Driel van de jonge talentenopleiding aan het Conservatorium moedigde haar aan om er voor te gaan. "En nu gaat het eigenlijk heel goed", vertelt Anne blij. "Het is een heel virtuoos en stoer stuk. Heel veel show geeft dat. Dan voel ik me zelfverzekerd en ik krijg er energie van."

Tekst gaat verder onder afbeelding.