Haarlemse muzikante Veya betovert jong en oud met haar viool

Als meisje van zes stond de kleine Eva te popelen om viool te mogen spelen. Van haar moeder mocht ze op les toen ze zeven werd. "Ik heb toen heel hard geoefend en leerde snel", vertelt Eva. "Ik ben ook al vanaf mijn achtste in orkestjes klassieke muziek gaan spelen en dat vond ik heel leuk." Toch haakte Eva als kind op een gegeven moment af. "Ik voelde niet dezelfde passie voor klassieke muziek als mijn vrienden die naar het conservatorium gingen. Dat was ook wel heel verdrietig want ik wilde wel graag verder in de muziek", vertelt Eva.

"Ik vind dat heerlijk om zo 's ochtends wat te spelen wat in me opkomt. Het gaat me vrij gemakkelijk af om melodieën te bedenken" lacht ze. Deze melodieën hoor je ook terug in de popnummers die ze schrijft en die binnenkort op haar eerste plaat Escape the world zullen verschijnen.

Voorzichtig pakt Veya haar viool uit haar koffer en begint te spelen. Haar stijlvolle woning in een oude school in Haarlem Noord leent zich uitstekend voor een huiskamerconcertje. Het lijkt een bestaand stuk, maar Veya improviseert.

Via de jazz en de popmuziek hervond ze de liefde voor haar viool. Als twintiger kan ze nu leven van het maken van muziek. Als sessiemuzikante was ze oa. actief bij de populaire dj Armin van Buuren en bij Vrienden van Amstel Live. En als popmuzikante Veya timmert ze sinds kort flink aan de weg. "Nu vind ik het een uitdaging om de viool, die zo aan de klassieke muziek vastzit, te gebruiken in mijn songs", zegt Veya. "Ik vind het heerlijk dat ik met de viool mag doen wat ik zelf wil."

Met haar poppy nummers weet Veya jong en oud te verleiden. "Ik stond laatst op een festival in Hongarije. Daar was een meisje van zes en ze heette Lea", vertelt Veya. "En Lea was aan het dansen en ging helemaal los op mijn muziek, dat was hartverwarmend. En toen heeft ze een poppetje voor me gekleid. Heel lief."

In de coronatijd speelde Veya voor demente ouderen in Haarlem. "Ik heb daar ook mijn eigen muziek gespeeld en dat sloeg fantastisch aan", vertelt Veya. "Ik speelde Escape the world en toen pakten ze elkaars handen en gingen staan dansen. Dat was ontroerend mooi."

Vrijdag 16 september presenteert Veya haar eerste album Escape the world in Cinetol in Amsterdam.