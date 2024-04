Zes jaar cel geëist tegen man (23) voor onder andere aansteken explosief bij woning in Noord

Tijdens een onderzoek naar de mannen kwamen berichten uit telefoons naar boven, waaruit bleek dat de twee contact hadden over het voorbereiden van de explosie. Door onderzoek te doen naar berichten in de telefoon van de 23-jarige man werd het spoor naar de brandstichting in een auto eerder die nacht ontdekt. Ook werd duidelijk dat de verdachte betrokken zou zijn met de brandstichtingen in Almere op 8 december 2022. OM: "De man wordt verdacht van het medeplegen van deze drie brandstichtingen."

Schade en slachtoffers

De explosie bij de woning gebeurde rond 02.35 uur die nacht, terwijl bewoners lagen te slapen. Er ontstond veel schade aan de woning. Volgens het OM is uit onderzoek duidelijk geworden dat er niet alleen gevaar voor goederen is geweest, maar dat er ook sprake was van levensgevaar en gevaar voor lichamelijk letsel. "Onschuldige mensen zijn op vreselijke wijze betrokken geraakt in een vermoedelijk conflict in het criminele milieu van anderen", aldus de Officier van Justitie.

Volgens het OM ging het de verdachte puur en alleen om geld verdienen, ten koste van de veiligheid en eigendommen van anderen. "Alleen een celstraf acht het OM onvoldoende, daarom eist de officier tevens een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Dat is in het belang van de algemene veiligheid van personen."