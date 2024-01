OM eist 4,5 jaar cel tegen 22-jarige Amsterdammer voor explosie in Utrechts dorpje

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vierenhalf jaar geëist tegen de 22-jarige Amsterdammer Ousama A. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor een explosie in het Utrechtse dorpje Hoef en Haag in juli 2022. Het incident is volgens het OM onderdeel van een reeks explosies in die maand.

Die vier explosies zouden volgens RTV Utrecht het gevolg zijn geweest van een ripdeal, waarbij een groep criminelen uit de regio Utrecht een partij cocaïne van een Amsterdamse groep zou hebben gestolen. In de maand juli gingen er vervolgens explosieven af bij de woningen van de gezinnen van degenen die voor de ripdeal verantwoordelijk werden gehouden. Eerst op 2 juli in Hoef en Haag, een dag later in Tienhoven en op 10 juli in Huizen.

De laatste van de vier explosies, op 29 juli, was weer in Hoef en Haag, een dorpje dat bestaat sinds 2016 met inmiddels zo'n drieduizend inwoners. Het OM houdt Ousama A. verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze laatste explosie. Hij is die nacht gefilmd terwijl hij in Amsterdam een tas overhandigd kreeg, hoogstwaarschijnlijk met het explosief.

Muren en deuren weggeblazen

Op de beelden is te zien hoe hij daarna zijn telefoon uitzette en samen met een nog voortvluchtige man, instapte bij een vrouw. Zij wordt verdacht van het mogelijk maken van twee van de vier explosies, waaronder deze.

Na de explosie werd Ousama A., omgekleed en wel, op dezelfde plaats weer afgezet. Hij zette toen ook zijn telefoon weer aan. Zijn DNA werd bovendien gevonden in de auto van de vrouwelijke verdachte. Nadat hij eerst meer dan een jaar had gezwegen, vertelde hij op de hoorzitting dat hij die dag inderdaad op die plek was, maar om een andere reden. Ook zei hij dat hij niets met de explosie te maken had. Die verklaring acht het OM ongeloofwaardig.

De impact van de explosie op 29 juli was volgens het OM het grootst. Het spreekt van 'diepe groeven' die het incident in de levens van de slachtoffers en buurtbewoners heeft getrokken. Door de explosie werden de achterdeuren uit de woning geknald, werd een tussenmuur weggeblazen en sneuvelden ook deuren op de eerste verdieping.

Vervalste diploma's

De kracht van de explosie veroorzaakte volgens deskundigen levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. Toch had het nog veel ernstiger kunnen aflopen, zo concludeert de officier van justitie. “Want boven sliep een zwangere, jonge moeder, met haar eenjarige zoontje.”

De vrouw die wordt verdacht van het arrangeren van twee van de explosies, een 34-jarige Rotterdamse, krijgt acht jaar cel tegen zich geëist. Behalve haar rol bij de explosies wordt ze er ook van verdacht vier maanden met een vervalst diploma te hebben gewerkt bij zorginstellingen in onder meer Haarlem en Amstelveen. Volgens het OM maakte ze dan ook verschillende fouten, waaronder het toedienen van verkeerde medicatie.

Eerder al eiste het OM vijf jaar cel tegen een 47-jarige Amsterdamse taxichauffeur voor de eerste explosie in Hoef en Haag op 2 juli. Maar die verdachte werd in mei 2023 vrijgesproken door de rechtbank. De zaak loopt nu in hoger beroep.

Op 12 maart hoort Ousama A. of de rechtbank meegaat in de eis van vierenhalf jaar cel van het OM.