Drie Noord-Hollandse musea werken samen aan één tentoonstelling over Maarten van Heemskerck

Directeur van het Frans Hals Museum Lidewij de Koekkoek vertelt trots over de samenwerking tussen de drie musea. "Er is veel bewaard gebleven, maar het is ook kwetsbaar", vertelt ze. De samenwerking zorgt er voor dat er veel onderzoek plaatsvindt voor de restauratie van de schilderijen die zijn beschadigd.

Het is geen toeval dat de werken van schilder Van Heemskerck in Haarlem en Alkmaar te bezichtigen zijn. Maarten van Heemskerck is geboren in Heemskerk, wat tussen de twee steden in ligt. Ook heeft hij lange tijd in Haarlem gewoond.

Unieke ontdekking

De tentoonstelling zou eigenlijk al in 2022 plaatsvinden, maar door corona besloten de musea om de tentoonstelling op te schuiven. Dat was maar goed ook, zegt hoofd collecties van het Frans Hals Marrigje Rikken. "Toen was de restauratie van zijn grote schilderij niet af geweest."

Rikken doelt op het beroemde schilderij Lucas schildert de Madonna (1532), waar de restauratoren van het Frans Hals tot de conclusie kwamen dat het schilderij uit twee delen bestaat. Daarnaast is de achtergrond van het schilderij in de 17e eeuw overgeschilderd. Het schilderij wordt in het Frans Hals getoond als een van de grote stukken. Van Heemskerck maakte het kunstwerk aan het begin van zijn carrière.