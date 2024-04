Jonge eendjes op ingenieuze wijze bevrijd uit ondergrondse pijp: "Veel geduld nodig"

Mensen op een Hoofddorps bedrijventerrein hoorden eerder deze maand gepiep uit de grond komen. Ze besloten de Dierenbescherming te bellen. Wat bleek: twee a drie meter onder de grond zaten zes jonge eendjes vast.

Tijdens een zwemavontuur in een vijver belandden de pulletjes via een afvoerbuis in een regenafvoerpijp, precies tussen twee putten in. "Het is toch een nachtmerrie om onder de grond vast te zitten", zegt Sebastian Clissen, sinds twee jaar vrijwilliger bij Dierenambulance Noord-Holland Zuid.

Inventieve aanpak

"We hebben er even gestaan, rondgekeken en aan ons hoofd gekrabd", vertelt Sebastian. Om de jonge eendjes te bevrijden, verzonnen hij en mede-vrijwilliger George een inventieve aanpak.

George schepte met een prullenbak water uit de vijver en kieperde dit in de ene put. Dit herhaalde hij keer op keer. Sebastian was ondertussen met een lang schepnet in zijn handen bij de andere put gaan liggen, om ze zo uit de put te vissen.

