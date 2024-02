Skeelerende Hoofddorper redt ontsnapte papegaai: "Ik doe alles voor dat kreng"

Een skeelerende vrouw sjeesde vandaag door de regenachtige straten van Hoofddorp, op zoek naar haar ontsnapte papegaai. Het was zonder twijfel een sportieve en stressvolle dag voor de ongeruste eigenares, maar papegaai Happy is gelukkig weer veilig thuis.

Wetende dat ze haar kaketoe lopend niet kan bijbenen, trok ze zo snel mogelijk haar skeelers aan en racete ze door de straten van Hoofddorp. "Die mensen dachten ook: wat doet die gek in de regen?"

Dileila Theinisz wilde met haar hond naar buiten toen haar papegaai zijn kans rijk zag. De witkuifkaketoe spreidde zijn vleugels, brak zijn touwtje en vloog rond 10.30 uur het huis uit, zijn vrijheid tegemoet. "Heel gevaarlijk", vertelt Dileila. "In de winter is dat veel te koud."

Dileila keek naar de andere vogels in de buurt om Happy te vinden. "De meeuwen waren nieuwsgierig en volgden hem. Ik ben heel Toolenburg rond geweest. In het park, bij het centrum."

Voor Dileila het wist zat ze samen met de buren in de regen te roepen naar de vogel, maar Happy weigerde te komen. Haar man Bas kwam daarom zelfs uit zijn werk om te helpen.

Inmiddels is Happy weer thuis, al is dat nooit voor lang. Dileila neemt hem in een tuigje overal mee naartoe: naar het restaurant, naar de kinderdisco, mee skeeleren.

Dat laatste is helaas niet meer mogelijk, want de skeelers liggen inmiddels in de vuilnisbak omdat een van de gespjes op de schoenen tijdens de achtervolging doormidden brak. "Het ging er ook zo wild aan toe."