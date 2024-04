Eén jaar zonder Hanneke: "Soms spijt dat ik haar een vliegcursus heb gegeven"

Bij een inspectie van het toestel na de crash lijkt een montagefout de oorzaak te zijn. De flaperon aan de rechterzijde, een stuurvlak achter de vleugel, zit niet goed aangesloten. 'Hierdoor ondervond de piloot mogelijk besturingsproblemen', staat in het rapport. 'Toen de flaperons in de landingsstand werden geplaatst, ontstond mogelijk een zodanige asymmetrische toestand, waarbij de piloot de controle over het toestel verloor.'

Zweefvliegtuigen worden vervoerd in trailers. Om die pasklaar te maken, worden de vleugels er van tevoren afgemonteerd, legt haar vader uit. "Piloten zijn zelf verantwoordelijk voor de montage en inspectie van hun toestel. Maar het is belangrijk dat er een paar extra ogen meekijken."

Check, check, dubbelcheck

Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen of de juiste procedures zijn gevolgd bij het controleren van het toestel. Niemand van haar club kan bevestigen of en door wie de inspecties zijn uitgevoerd, verklaart ook haar vader. "Ik heb weleens gevraagd hoe dat zit, maar heb daar nooit duidelijk antwoord op gekregen. De verdenking is dat Hanneke die inspecties niet of onjuist heeft uitgevoerd. Daardoor kwam ze er pas in de lucht achter dat er iets mis was met het besturingssysteem."

Dat ook het rapport van de onderzoeksraad hier geen duidelijkheid in schept, voelt als een teleurstelling. "We willen graag duidelijkheid, maar die is niet gekomen. Ik neem de club niets kwalijk. Mijn dochter was als ervaren vlieger de eindverantwoordelijke voor de controle van het toestel, want zij ging ermee omhoog. Misschien was het slordigheid, maar het is in elk geval helemaal fout gegaan."

