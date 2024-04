Bevrijdingsfestival moet verhuizen vanwege broedende lepelaars

Ze zijn een ware attractie in de Alkmaarderhout: de zestien lepelaars. De beesten lijken zich vooralsnog weinig aan te trekken van alle aandacht en zijn vooral met elkaar bezig. En dat wil de organisatie van de Bevrijdingsviering graag zo houden.

“We gaan hetzelfde evenement als vorig jaar nu organiseren in de Gasfabriek aan de Helderseweg”, vertelt Rowy Onrust namens DOSS Event Support. “Dat wordt even wennen voor mensen die gewend waren om op 5 mei even naar het Hout te lopen, maar we zijn erg blij met de nieuwe locatie.”

Handen ineengeslagen

Vorig jaar torende er op Bevrijdingsdag een enorme kartonnen Waagtoren op in de Alkmaarderhout. Dit jaar zal bij de Gasfabriek opnieuw een kunstwerk van karton gebouwd gaan worden. “De Gasfabriek had al twee optredens gepland op 5 mei, maar die gaan we nu combineren met ons evenement”, vertelt Onrust. “Er komt nu een podium met vijf optredens waar we de vrijheid kunnen vieren, zonder de lepelaars te storen.”